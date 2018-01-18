السيسي يكشف عن موازنة ضخمة تحتاجها مصر لتنهض

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عن الموازنة التي تحتاجها مصر لتنهض ولتكفل لمواطنيها جميع احتياجاتهم.

وقال السيسي خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، إن المواطن المصري عليه أن يدرك طبيعة اقتصاد مصر، لكي يكون فاهما ومدركا حينما يطالب بشيء ولا يحصل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "ميزانية مصر يجب أن تكون 1000 مليار دولار، لكي تواكب الخدمات والبنية الأساسية بكل أنشطة الدولة لـ 100 مليون نسمة داخله".

وأضاف السيسي، أن "دولة مثل مصر لا يمكن أن تقل موازنتها عن 18 تريليون جنيه.. وفي حال لم يتحقق ذلك يجب على المواطن أن يعرف حجم اقتصاد بلاده وحجم قدرته.. وحينما نتكلم عن موازنة كلها تريليون ونصف أو 2 تريليون جنيه، يجب أن نعلم هل هم موجودون، أو أنك تستلف لتكملهم".

إقرأ المزيد

وأشار السيسي إلى أنه يهدف إلى تبصير المصريين بحجم التحدي الذي يواجه الدولة، قائلا: "الموضوع بالنسبة لي هو إنقاذ أمة، والنهوض بها لن يحدث هذا إلا بالفهم والوعي الحقيقي بحجم تحدياتنا والاستعداد بكل القوة للتغلب على واقعنا لكي نكبر ونزيد".

المصدر: اليوم السابع

أحمد باديان