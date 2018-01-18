الرئيس السيسي محذرا: "خلوا بالكو يا رجالة"

نوه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنسبة تمثيل المرأة فى البرلمان والتي تصل إلى 15% لأول مرة فى تاريخ مصر، ووصول عدد تمثيلها فى الحكومة إلى 20%، مردفا:"خلو بالكم بقى يا رجالة".

وأوضح السيسي، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن"، أن الحكومة تقدمت بعدد من مشروعات القوانين بمجلس النواب هدفها حماية حقوق المرأة، وصون كرامتها وقد تم إقرارها، وإطلاق مشروع تنمية المرأة الريفية ومحدودة الدخل، ومشروعات الأسر المنتجة وتنمية كوادر الرائدات المجتمعيات والقيادات النسائية.

المصدر: يوتيوب