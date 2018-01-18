"أوبك" تنشر توقعاتها لسوق النفط خلال 2018

أكدت منظمة "أوبك" أنها التزمت باتفاق خفض إنتاج النفط خلال ديسمبر الماضي بنسبة 129% إذ قلصت إنتاجها بنحو 42.4 ألف برميل يوميا، إلى 32.416 مليون برميل يوميا.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري إن المنتجين من خارج المنظمة سيعززون الإنتاج بواقع 1.15 مليون برميل يوميا في العام الجاري ارتفاعا من 990 ألف برميل يوميا في التوقعات السابقة.

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وتوقع التقرير الشهري للمنظمة، والصادر اليوم الخميس، زيادة الطلب العالمي على النفط خلال 2018 بواقع 1.53 مليون برميل يوميا، ليصل إلى 98.51 مليون برميل يوميا.

وحول توقعاتها بشأن إنتاج النفط في روسيا، توقّع التقرير أن تحافظ موسكو على إنتاجها النفطي عند 10.89 ملايين برميل يوميا خلال 2018 بينما وصل في 2017 إلى 11.17 مليون برميل يوميا حسب التقرير.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا