نوفاك: لا نعتزم الانسحاب من اتفاق "أوبك"

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء التزام بلاده باتفاق خفض إنتاج النفط المبرم بين بلدان مجموعة "أوبك".

وقال نوفاك خلال منتدى "جايدار السنوي": " نحن قبل كل شيء ننظر بالدرجة الأولى إلى ميزان الطلب والمقترحات المطروحة. الأسعار بالنسبة إلينا لا تشكل العامل الرئيسي لاتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاق، كما أن هذا القرار يحتاج إلى المزيد من الدراسة".

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وأضاف: "علينا مراقبة ما سيحدث في السوق، والإحصائيات تظهر عدم التوازن، ولذلك علينا التركيز في الاجتماع الوزاري خلال يونيو المقبل على مناقشة هذه المسألة"

"علينا التأني في الحكم والتحلي ببعد النظر، والابتعاد عن التأثر بردات السوق اللحظية".

كما كشف نوفاك على أنه يخطط للقاء نظيره السعودي خالد الفالح على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي الذي سيعقد في سويسرا بين 23 و26 يناير الجاري.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا