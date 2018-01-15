خام "برنت" يقفز فوق 70 دولارا

تجاوزت أسعار خام "برنت"، اليوم الاثنين، 70 دولارا للبرميل، مدعومة باستمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك" وروسيا.

وبحلول الساعة 07:45 بتوقيت موسكو (4:45 بتوقيت غرينيتش) ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنحو 13 سنتا عن الإغلاق السابق ليصل إلى 70.2 دولار للبرميل.

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كما صعد سعر برميل الخام الأمريكي الخفيف غرب تكساس الوسيط 23 سنتا إلى 64.53 دولار للبرميل.

وبلغ سعر برميل خام "برنت" الأسبوع الماضي، مستويات غير مسبوقة عند 70.05 دولار لأول مرة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014 .

ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تقلص الفجوة بين العرض والطلب بفعل اتفاق خفض الإنتاج المتفق عليه بين كبار المنتجين للخام من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا