المركزي اليمني يخفض الدولار مقابل الريال

أقر محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، اليوم الخميس، خفض أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال تدريجيا.

وأكد القعيطي أن القرار سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من الأسبوع القادم من خلال إصدار نشرة رسمية تحدد أسعار الصرف.

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يأتي ذلك في إطار الخطوات المقررة لضمان تصحيح المسار الاقتصادي، وإنقاذ العملة المحلية من الانهيار، بالاستفادة من الوديعة السعودية في الحسابات الخارجية للبنك المركزي والتي بلغت حتى يوم أمس الأربعاء 3 مليارات دولار.

وأقرّ محافظ البنك المركزي ، استحداث إدارة للرقابة على الصرف بالبنك المركزي وإعادة تنظيم أعمال الصرافة وضوابطها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

وقد ارتفع الريال اليمني في عدن بعد إعلان السعودية عن وديعة ثانية بقيمة ملياري دولار، ليسجل الدولار 453 ريالا، بعد أن وصل سابقا إلى 520 ريالا في السوق السوداء.

المصدر: وكالات

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