السيسي يقترح إشراك جهة محايدة في ملف النهضة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس أن النيل مصدر للتنمية وليس مصدرا للصراع بين الدول.

وخلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، أعرب السيسي عن قلقه من توقف الأعمال الفنية اللازمة لبناء سد النهضة كاشفا عن أنه "طرحت على الأشقاء في إثيوبيا والسودان إشراك البنك الدولي في دراسات سد النهضة كطرف محايد".

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من جانبه، قال ماريام ديسالين "إن بلاده ستواصل العمل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحل المشاكل المتعلقة بسد النهضة، كون النيل شريان الحياة بالنسبة لوجود مصر، أؤكد أن سد النهضة لن يؤثر على مصر بشكل سلبي".

يأتي ذلك عقب توقيع القاهرة وأديس أبابا على 3 اتفاقيات للتعاون في مجال الزراعة والصناعة والتشاور السياسي.

المصدر: وكالات

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