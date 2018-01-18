مصر تعتزم إنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عن عزم بلاده إنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا.

وخلال مؤتمر صحفي عقده ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ميريام ديسالين، أكد السيسي على أهمية زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين للوصول إلى التكامل في مجالات مختلفة.

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وذكر أن الطرفين اتفقا على زيادة الاستثمار في مجال الزراعة والصناعة، والثروة الحيوانية والمزارع السمكية، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى تقديم تسهيلات لحفز الاستثمارات المصرية في إثيوبيا.

ويأتي هذا المؤتمر الصحفي عقب توقيع 3 اتفاقيات في مجال الزراعة والصناعة والتشاور السياسي بين البلدين.

المصدر: وكالات

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