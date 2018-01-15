السيسي يداعب وزير قطاع الأعمال

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، داعيا المسؤولين المعنيين لحل المشاكل في هذا المجال.

وداعب السيسي أثناء كلمة ألقاها في مراسم افتتاح مشروعات تنموية في المنوفية، وزير قطاع الأعمال، خالد بدوي، قائلا: "الزميل بييجى غاطس ميطلعش، والمسألة مش بتتحل، وقطاع الأعمال مش قادر يحل المسألة مش عيب في الوزير ولكن التحديات داخل القطاع كبيرة أوي".

وأضاف مخاطبا الوزير: "لو قلت لوزير المالية الدكتور عمرو الجارحي عايز فلوس عشان أحل موضوع هيروح مطلع لك جيوبه على طول".

وأعرب عن استغرابه من العجز عن تطوير المصانع المصرية، قائلا: "احنا مش عارفين نطور 8 مصانع بـ 1.8 مليار جنيه (102 مليون دولار)، ويا مصريين نفضل قاعدين نستنفد ونضيع منا الفرص والأموال والتقدم".

وخاطب السيسي وزير قطاع الأعمال بالقول: "شوف عايز تعمل إيه وأنا معاك. وهات لي موضوع وأنا أخلصه في ثانية، عندنا مصانع مصر اللي عملها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ومقدرناش نحافظ عليها، والحاجة دي منسبهاش كده وفيها عمالة بمئات الآلاف، وعايزينكم تتصدوا بعقل وحكمة وإخلاص".

المصدر: اليوم السابع

أنطون زوييف