المركزي الروسي يواجه تحدي اعتماد الاقتصاد الروسي على النفط

حذرت رئيسة البنك المركزي الروسي، ألفيرا نابيؤلينا من تحدّ يواجهه الاقتصاد وهو إعادة هيكلته وتحريره من الاعتماد على النفط.

وأكدت نابيؤلينا، اليوم الأربعاء أن اعتماد الاقتصاد الروسي على أسعار النفط العالمية لا يزال كبيرا، علما أنه قلل الاعتماد عليها.

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وقالت نبيؤلينا خلال منتدى "غايدار" الاقتصادي: " تقع أمام الاقتصاد مهمة تنويعه وإعادة هيكلته، وهو الأمر الذي لم يتم حله وهو تحد للمستقبل القريب، حسب تقييماتنا، اعتماد الاقتصاد الروسي على أسعار النفط لا يزال قائما وكبيرا، إلا أن اقتصادنا أقل عرضة لخطر التقلبات الكبيرة لأسعار النفط".

ووفقا لها، تكيفت الميزانية الروسية وميزان المدفوعات بالفعل مع أسعار النفط المنخفضة وأصبحتا "قادرتين تماما على التعايش" في ظل ظروف السوق الحالية.

وحذرت نابيؤلينا من نشوة ارتفاع أسعار النفط مؤخرا إلى 70 دولارا لخام "برنت"، بسبب عدم اليقين في السوق حتى الآن بقولها :"يجب أن نكون حذرين جدا من مخاطر الاستقرار المالي وأسعار النفط. قد يكون هناك بعض النشوة من ارتفاع أسعار النفط، ولكننا جميعا نفهم أن سوق النفط ما زالت تعاني من حالة عدم اليقين".

وتخطت أسعار برميل خام "برنت"، خلال الأسبوع الماضي، الـ 70 دولارا للمرة الأولى منذ 4 ديسمبر عام 2014.

المصدر: نوفوستي

ناديجدا أنيوتينا