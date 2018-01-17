وزير المالية المصري يعلن عجز الموازنة

توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أن يصل عجز الموازنة في مصر خلال العام المالي الجاري، إلى 9.3 - 9.5%.

وقال الجارحي، في مداخلة هاتفية لقناة محلية، إن عجز الموازنة انخفض في العام المالي 2015-2016 من 12.5% إلى 10.9%، ما يعد مؤشرا إيجابيا للاقتصاد المصري.

إقرأ المزيد

وقدّر الجارحي، أن تتراوح الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل بين 12 - 14 مليار دولار.

وبحسب الجارحي، تسعى الحكومة لخفض معدل إجمالي الدين للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018-2019 لأقل من 9%.

وكشفت الوزارة مؤخرا، عن انخفاض عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 4.4%، مقابل عجز بلغ 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وشجع تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر، وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، على رفع نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، لكنها أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند "B".

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا