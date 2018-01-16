"فيتش" تحسّن تصنيفها لمصر

حسّنت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر ورفعتها من مستقرة إلى إيجابية، لكنها أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند "B".

وجاء في بيان للوكالة اليوم الثلاثاء: "التعديل يعكس العوامل الأساسية التي تتحكم في التصنيف، حيث أن مصر حققت تقدما كبيرا في برنامج الإصلاح في 2017، فضلا عن أنها ما زالت على المسار الصحيح لاتفاق القرض الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار".

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"نتوقع أن ينخفض الدين الحكومي المصري قياسا بقيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 93% منه في السنة المالية 2018، وذلك بعد بلوغه الذروة في السنة المالية 2017 عند 103% منه".

وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، قد حسّنت هي الأخرى في نوفمبر الماضي نظرتها المستقبلية لمصر، ورفعتها من مستقرة إلى إيجابية مع الإبقاء على التصنيف الائتماني لها عند درجة –B.

مصر عومة الجنيه في نوفمبر 2016 وطبقت ضريبة القيمة المضافة، ورفعت أسعار الكهرباء، فيما تتوقع وكالة "موديز" أن تحقق مصر أقوى معدلات للنمو الاقتصادي خلال السنوات الـ5 المقبلة، مدعومة بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا