روسيا تعتزم تصدير منتج جديد إلى سوريا

كشفت شركة "سولنيتشنيه برودوكتي" الروسية القابضة، اليوم الأربعاء، عن عزمها تصدير زيت عباد الشمس إلى سوريا.

وجاء في بيان الشركة: "ستورد الشركة القابضة (سولنيتشنيه برودوكتي)... ولأول مرة في تاريخها زيت عباد الشمس إلى سوريا، وسيبلغ إجمالي حجم المنتجات المعدة للشحن نحو 6 آلاف طن من خام زيت عباد الشمس".

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وأضاف البيان: " سيتم تسليم الشحنة قبل نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري، عن طريق النقل البحري عبر ميناء ييسك".

ونقلت الشركة عن مديرها العام، أوليغ بودغورني، قوله: "سنواصل العمل على توفير فرص تصدير إمدادات الزيت إلى دول الشرق الأوسط".

وذكر المكتب الصحفي أن الشحنة المذكورة ليست الأولى في برنامج التصدير إلى الخارج، بل هي الدفعة الأولى التي يتم توريدها إلى سوريا.

وأضاف متابعا: "في موسم عامي 2016-2017 بلغت صادرات الشركة إلى الخارج نحو 163 ألف طن، وتشمل قائمة المستهلكين 11 بلدا، تتصدرها تركيا وهي مشتر رئيسي لزيتنا، تليها إيران من حيث حجم الإمدادات، ومن ثم العراق ثالثا".

وتعتبر الشركة واحدة من ثلاث شركات رائدة في سوق الزيوت والدهون في روسيا، وتضم قسما زراعيا ومجمعات صوامع ومصانع لعصر الزيوت في مقاطعة ساراتوف وإقليم كراسنودار ومصانع إنتاج للدهون النباتية في مدن ساراتوف، ونوفوسيبيرسك، والعاصمة موسكو.

المصدر: سبوتنيك

ناديجدا أنيوتينا