حقيقة رفع رسوم الاتصالات في سوريا

نفت الشركة السورية للاتصالات اليوم الثلاثاء كل ما يتم تداوله عن رفع أجور خدماتها وخاصة الإنترنت.

وجاء ذلك في بيان للشركة تلقت وكالة الأنباء السورية "سانا" نسخة منه، أوضحت فيه أن العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولت خلال اليومين الماضيين معلومات "غير صحيحة" حول نية الشركة السورية للاتصالات رفع أسعار خدمة الإنترنت ابتداء من شهر أبريل المقبل.

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وكانت الشركة السورية للاتصالات عدلت في الأول من أبريل الماضي أسعار خدمة الإنترنت "ايه دي اس ال" لدى مزودها "تراسل"، مبينة أن هذا التعديل جاء "حرصا على ضمان استمرارية خدماتها بجودة تتناسب مع حاجات وتطلعات المشتركين"، وأنه "جاء ليغطي ارتفاع التكاليف التي يتم إنفاقها لتقديم الخدمة وإتاحتها للمشتركين".

المصدر: سانا

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