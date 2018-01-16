تقرير يكشف سبب ترك السعوديين لوظائفهم

أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس الاثنين، تخلي موظفين في المملكة عن عملهم خلال 2017 لأسباب عديدة جاء في مقدمتها ضعف الراتب.

وبحسب التقرير غادر نحو 53 ألف عامل وظيفته العام الماضي أي 7% من عدد العاطلين عن العمل، منهم 35% غادروا العمل بسبب عدم رضاهم عن الراتب الذي يتقاضونه.

كما خسر 15% من الموظفين عملهم بسبب التسريح ليصبح ثاني سبب في القائمة، أما السبب الثالث فهو نهاية العقد بين تارك العمل والمؤسسة.

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وتنوعت الأسباب بين قلة الأرباح، والعمل على فترتين، وبُعد المسافة عن العمل، والجهد البدني أو الذهني، إلى جانب الأسباب الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى أسباب أخرى.

وأعلنت وزارة المالية السعودية خلال 2017، بدء تحصيل مقابل مالي (رسوم) على العمالة الوافدة في المملكة اعتبارا من العام الجاري، كما اتخذت الحكومة إجراءات صارمة تهدف لتوطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8%.

المصدر: وكالات

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