إیران تصدر 1900 حاوية مواد غذائية إلى قطر في 7 أشهر

زادت إيران من صادراتها الغذائية والزراعية إلى قطر، بعد فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حظرا على الدوحة.

أعلن مدير دائرة الموانئ والملاحة البحرية في "بندرلنكة" الواقع جنوب إيران عن تصدير 1900 حاوية مواد غذائية ومحاصيل زراعية إلى قطر منذ شهر "خرداد" الإيراني (يبدأ في 22 مايو/أيار وينتهي في 21 يونيو/حزيران)، وفقا لوكالة "فارس" للأنباء.

إقرأ المزيد

وأوضح قاسم عسكري نسب خلال اجتماع عقد في ميناء "بندرلنكة" لبحث تسهيل الصادرات إلى ميناء الرويس القطري السبت، بأنه ومنذ بدء التعاون التجاري البحري لهذا الميناء مع قطر، فقد تم تصدير 1900 حاوية مواد غذائية ومحاصيل زراعية.

وأكد أن ثمة مشروعين أساسيين لتطوير "بندرلنكة" من أجل النهوض بإمكانياته وتسهيل عملية النقل والشحن وبالتالي زيادة التبادل التجاري مع قطر.

المصدر: "فارس"

فريد غايرلي