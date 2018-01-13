زوكربيرغ يخسر 3.2 مليار$ بسبب التعديلات الجوهرية الأخيرة في "فيسبوك"

انخفضت أسعار أسهم شركة فيسبوك بنسبة 4.5%، حسب بيانات بورصة ناسداك، بعد إجراء مؤسس الشركة، مارك زوكربيرغ، تعديلات عديدة في شبكة التواصل الاجتماعي تهدف لتقليص وقت استخدامها.

إقرأ المزيد

وبحلول الساعة 3:10 فجرا بتوقيت غرينتش، هبط سهم "فيسبوك" بأكثر من 4.5% ليسجل 180.04 دولار.

وعند إغلاق جلسة الخميس، سجل سهم "فيسبوك" 187.87 دولار متراجعاً بنحو 4.2%.

وأعلنت الشركة العاملة في مجال التواصل الاجتماعي، أمس، أنها سوف تقوم بإجراء تعديلات جوهرية في منصتها الرئيسية عبر تغيير أولوية التفاعلات الاجتماعية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، إنه من المتوقع انخفاض الوقت الذي يقضيه الأشخاص على شبكة التواصل الاجتماعي لكن في الوقت نفسه سيكون جيداً للمجتمع.

زوكربيرغ يملك حصة 14% من أسهم الشركة، وانخفاض أسعار الأسهم أدى إلى تراجع ثروته بقيمة 3.2 مليار دولار، لتصل إلى 74 مليار دولار.

في السابق، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، إن التغييرات المخطط لها تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأشخاص والحد من المحتوى.

وكتب زوكربيرغ على صفحته في فيسبوك: "لقد غيرت هدف مجموعات العمل لدينا مع التركيز على كيفية مساعدتك في العثور على المحتوى المناسب، للمساعدة في إقامة تفاعل اجتماعي أكثر وضوحا.. التغييرات الأولى سوف تؤثر على تغذية الأخبار حيث يمكنك أن تتوقع المزيد من المعلومات من أصدقائك، عائلتك ومجموعاتك".

وقال زوكربيرغ: "من خلال إجراء مثل هذه التغييرات، أتوقع أن يقضي الناس وقتا أقل في فيسبوك، وعدد المناسبات لزيارة الموقع سوف تنخفض أيضا، ولكن أتوقع أن الوقت الذي ستقضيه في فيسبوك سوف يصبح أكثر قيمة وذا فائدة أكبر".

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس