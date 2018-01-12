ترامب يبيع طائرات وهمية للنرويج

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء النرويج عن طريق الخطأ أن واشنطن باعت طائرات من طراز لايوجد إلا في ألعاب الكمبيوتر لهذه الدولة الاسكندنافية.

وقال الرئيس ترامب خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بالغرفة الشرقية للبيت الأبيض الأربعاء الماضي "لقد بدأنا مطلع نوفمبر/تشرين الثاني بتزويد النرويج بطائرات من طراز F-52 وF-35 بقيمة 10 مليارات دولار".

لكن بحسب، وكالة "سبوتنيك إنترناشيونال"، لا وجود لمثل هذه الطائرات إلا في لعبة الكمبيوتر الشهيرة "Call of Duty" بالإصدار "Advanced Warfare"، وعلى ما يبدو أن ترامب أخطأ فالمقصود أن الولايات المتحدة باعت 52 طائرة من طراز F-35 للنرويج.

خطأ ترامب لم يبقَ من دون ملاحظة، حيث تعرض الرئيس الأمريكي للسخرية على شبكات التواصل الاجتماعي.

Trump just said we are selling F-52s to Norway. Here's an exclusive look at this new exciting aircraft. #f52#stablegeniuspic.twitter.com/OsN6kXNyar — UnfairUnbalanced (@unfairunbalancd) January 10, 2018

The F-52's capabilities look really impressive pic.twitter.com/WI2DzIaQwt — Alexander Clarkson (@APHClarkson) January 10, 2018

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي