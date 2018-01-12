العراق.. 26 شركة عالمية تتنافس على امتيازات نفط وغاز

قالت وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة إن 26 شركة تأهلت للمنافسة على امتيازات نفط وغاز في مناطق حدودية.

وذكرت الوزارة في بيان أن 5 شركات تأهلت في الآونة الأخيرة للمشاركة في جولة تقديم العروض، إلى جانب 21 شركة أخرى كان قد وقع عليها الاختيار بالفعل.

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ودعا العراق في نوفمبر/تشرين الثاني الشركات الأجنبية للمنافسة على عقود للتنقيب عن احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في 9 امتيازات جديدة مع سعي البلد العضو في "أوبك" إلى زيادة طاقته الإنتاجية.

وسيتم إكمال شروط تقديم العروض في موعد أقصاه نهاية مايو/أيار وسيقام حفل فتح فض العروض يوم 21 يونيو/حزيران.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي