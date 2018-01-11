تراجع أسعار المواد الغذائية في العالم

قالت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع الشهر السابق في ظل انخفاض حاد في أسعار الألبان والزيوت النباتية والسكر.

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وذكرت "فاو"، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة، في تقريرها اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحم والسكر، سجل 169.8 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، منخفضا 3.3% عن نوفمبر/تشرين الثاني.

وبلغ المؤشر 174.6 نقطة في 2017، مرتفعا 8.2% عن 2016 ومسجلا أعلى قيمة سنوية له منذ 2014، لكن أسعار الغذاء في الأسواق العالمية تظل منخفضة 24% عن مستواها في 2011، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه بعض الدول في العالم مظاهرات واحتجاجات على غلاء الأسعار، ومنها تونس وإيران.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي