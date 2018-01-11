تطمينات من الإمارات بشأن سوق النفط

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الخميس أنه غير قلق في ظل سعر النفط الحالي.

وقال المزروعي خلال مناسبة نفطية في العاصمة الإماراتية أبوظبي: "لسنا في حالة ذعر ولا نرى أي حاجة للقيام بعمل ما".

وأضاف أن هناك فائضا بنحو 100 مليون برميل في المعروض بالسوق، التي قال إنها ما زالت بحاجة إلى تقليص مخزونات النفط إلى متوسط خمس سنوات.

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وصعدت أسعار النفط هذا العام إلى أعلى مستوياتها منذ مايو/أيار 2015، ويخشى البعض في "أوبك" من أن تشجع تلك المكاسب شركات النفط الصخري الأمريكية على زيادة الإنتاج.

وقال المزروعي أمس الأربعاء إن "أوبك" ستواصل مراقبة نمو المعروض النفطي في الولايات المتحدة، وإن السوق بحاجة إلى النفط الصخري لتلبية نمو الطلب على الخام.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي