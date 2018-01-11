الصين تنفي تقريرا لـ "بلومبرغ" أحدث بلبلة في أسواق المال

نفى بيان صادر عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي الصينية اليوم الخميس تقريرا لوكالة "بلومبرغ" قالت فيه إن بكين تعتزم إيقاف شراء سندات الخزانة الأمريكية.

وقال بيان صادر عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية إن التقرير ربما نقل عن مصدر خاطئ أو جزء من المعلومات قد يكون خاطئا.

وكانت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية قد نشرت تقريرا أمس الأربعاء استند لمصادر مطلعة أشار إلى أن مسؤولين صينيين يراجعون حيازات بلادهم من النقد الأجنبي قد أوصوا بإبطاء شراء سندات الخزانة الأمريكية أو إيقافه.

وذكرت المصادر وفقا للتقرير أن سوق السندات الحكومية الأمريكية أصبحت أقل جاذبية مقارنة مع أصول أخرى. وأشاروا أيضا إلى التوترات التجارية مع الولايات المتحدة كمبرر لإبطاء مشتريات السندات.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم الخميس إلى 2.5366%، مقارنة مع إغلاق أمس الأربعاء البالغ 2.549%، في حين ارتفع الدولار بنسبة 0.3% إلى 111.72 ين بعد تصريحات الإدارة الصينية.

وفيما يلي، رسم بياني يظهر كيف تغير عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، بعد صدور تقرير "بلومبرغ"، وكذلك بعد نفي الصين للخبر.

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يشار هنا إلى أن الصين تمتلك أكبر احتياطيات من النقد الأجنبي في العالم، وهي أكبر حائز أجنبي للسندات الحكومية الأمريكية، حيث بلغت حيازاتها من هذه السندات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قرابة 1.189 تريليون دولار.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي