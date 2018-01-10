مالطا تفضح الحاصلين على جنسيتها

كشفت جريدة رسمية في مالطا عن قائمة الأشخاص الذين حصلوا خلال السنوات الماضية على جنسية مالطا المشهورة كملاذ آمن للضرائب، وتضمنت القائمة أسماء وألقابا أغلبها عربية وروسية وصينية.

وأظهرت القائمة أن أكثر من 730 شخصية يعتقد أنها روسية حصلت على جنسية مالطة، وشملت القائمة أسماء أغنياء ورجال أعمال روس مشهورين، مثل أركادي فولوز مؤسس شركة "ياندكس"، وهي محرك بحث روسي على شبكة الإنترنت.

كما ضمت القائمة، بحسب ما نشرته وكالة "نوفوستي" الروسية، رجال أعمال أدرجوا على قائمة "فوربس" لأغنياء العالم مثل بوريس مينتس المالك لمجموعة الاستثمار "أو1" (O1)، والذي تقدر ثروته بنحو 2.4 مليار دولار.

كذلك شملت القائمة أسماء وألقاب عربية يعتقد أنها لرجال أعمال. وحصل هؤلاء على جنسية دولة مالطا في إطار برنامج أطلقته الجزيرة في عام 2013 باسم "الجنسية مقابل استثمارات"، والذي يشترط استثمار 880 ألف يورو كحد أدنى في اقتصاد مالطا على شكل سندات أو شراء عقار للحصول على الجنسية.

ويمكن الإطلاع على كامل قائمة الحاصلين على جنسية مالطا عبر الرابط.

هذا وتعد مالطا ملاذا آمنا للضرائب (جنة الضرائب)، إذ تفرض ضرائب على الشركات بمعدل قياسي قدره 35%، إلا أن توزيع أرباح المساهمين يخضع لخصم بنسبة 85% على الضرائب المدفوعة، ما يؤدي إلى خفض معدل الضريبة المستحقة إلى 5%.

وتعرضت مالطا لانتقادات بسبب نظامها الضريبي من بعض الدول الأعضاء في الكتلة الأوروبية، لكنها أكدت أن ذلك شأنها وأنها تتعامل ضمن حقوقها في تطبيق نظام ضريبي يتمتع بالتنافسية.

كذلك تمنح جنسية دولة مالطا، العضو في الاتحاد الأوروبي، لحاملها الحق بدخول 166 دولة في العالم، من ضمنها الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي