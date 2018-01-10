الحركة في مجال روسيا الجوي في 2017 سجلت ارتفاعا تاريخيا

زادت كثافة حركة المرور في المجال الجوي لروسيا في عام 2017 بنسبة سنوية 8.26٪ وبلغت أعلى مستوى تاريخي لها، وفق ما أفادت به مؤسسة الطيران المدني الروسية "روس افياتسيا".

وذكرت المؤسسة أن شركات الطيران الروسية والأجنبية نفذت خلال العام الماضي 1.53 مليون رحلة جوية فوق روسيا. وقبل ذلك سجل الرقم القياسي في هذا المجال في عام 2014، عندما بلغ عدد الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد 1.46 مليون رحلة .

وأشارت المؤسسة إلى أنه في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2017 نفذت شركات الطيران 740.4 ألف رحلة جوية داخلية. وعلى الخطوط الدولية، نفذت شركات الطيران الروسية والأجنبية 789.6 ألف رحلة جوية، بما في ذلك 281.2 ألف رحلة ترانزيت عبر المجال الجوي الروسي.

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المصدر: RT

ادوارد سافين