"مصر للطيران" تحدد عدد رحلاتها الأسبوعية لروسيا

نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر بشركة "مصر للطيران"، أن الشركة بصدد الإعلان عن جدول تشغليها إلى روسيا بعد الحصول على موافقة سلطات الطيران المدني هناك.

وأضافت المصادر أن جدول رحلات الشركة، يتضمن تسيير 3 رحلات أسبوعيا إلى العاصمة الروسية موسكو تقلع جميعها من مطار القاهرة الدولي، على أن تقلع أولى الرحلات مع بداية شهر فبراير المقبل، بعد الحصول على موافقة السلطات الروسية.

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وبحسب المصادر ستكون الرحلات على مدار أيام الأحد والثلاثاء والخميس، كما طرحت مصر للطيران 20 رحلة على شركات السياحة لكأس العالم.

وأوضحت المصادر أن شركة "إيروفلوت" الروسية تسلمت مكتبها بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، وانتهت من عمليات التجهيز الخاصة به، تمهيدا لعودة الرحلات في الأول من فبراير المقبل.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة، وذلك حسب وثيقة نشرت على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسي.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا