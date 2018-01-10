الروس أنفقوا مبلغا قياسيا خلال عطلة رأس السنة

أنفق المواطنون في روسيا على الهدايا والترفيه وغيرها من المشتريات خلال عطلة رأس السنة، والتي امتدت من 1 إلى 8 يناير/كانون الثاني قرابة تريليون روبل (نحو 17.5 مليار دولار).

وذلك بزيادة نسبتها 7% عن العام 2016، حينها أنفق الروس حوالي 860 مليار روبل. وأظهرت البيانات، أن الروس أنفقوا هذا العام قرابة 23 مليار روبل (حوالي 403 مليون دولار) على المشتريات عبر شبكة الإنترنت.

ووفقا للبيانات كانت الأجهزة المنزلية والمجوهرات والملابس أكثر المنتجات شعبية لدى الروس. وفي ليلة رأس السنة قرابة 7 مليون شخص قاموا بإجراء أوامر شراء.

وأشارت البيانات في وقت سابق إلى أن نحو 10.5 مليون شخص زاروا العاصمة موسكو خلال عطلة رأس السنة.

(الدولار = 57 روبل بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني)

المصدر: وكالات

فريد غايرلي