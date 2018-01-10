البنك الدولي يحسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي والعالمي

حسن البنك الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للأعوام القادمة، حيث رفع توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي لروسيا في 2018 من 1.4% إلى 1.7%، وفي 2019 من 1.4% إلى 1.8%.

جاء ذلك بعدما أظهر الاقتصاد الروسي نموا في 2017 أفضل مما كان متوقعا، مدعوما بانتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وعلق الخبير الاقتصادي في البنك الدولي، فرانشيسكا أونسورغ، قائلا: "إن الاقتصاد الروسي استفاد في 2017 من نمو أسعار النفط، ومن الوضع الإيجابي العام للاقتصاد العالمي".

كذلك رفع البنك الدولي، في تقريره لشهر يناير/كانون الثاني، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، لكن هذا التفاؤل عتمت عليه مخاوف على الاقتصاد العالمي على المدى البعيد.

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وقال البنك إن إجمالي الناتج المحلي العالمي سينمو هذا العام بنسبة 3.1% (بزيادة قدرها 0.2% عن التوقعات السابقة)، مقارنة مع 3% في 2017.

لكن المؤسسة المالية الدولية حذرت من أنه يتعين على الحكومات القيام باستثمارات لتحسين آفاق النمو الاقتصادي في بلدانها.

وقال الخبير الاقتصادي في البنك الدولي، آيهان كوس، إن "النمو العالمي أقوى مما كنا نتوقع"، مشيرا إلى أن هذا التحسن يشمل كل مناطق العالم بدءا بـ"الثلاثة الكبار" أي الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي