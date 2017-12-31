روسيا ترفع احتياطياتها الدولية في 2017 إلى مستويات غير مسبوقة في 4 أعوام

رفعت روسيا احتياطياتها الدولية في 2017 بمقدار 46.712 مليار دولار لتصل في النصف الثاني من ديسمبر/كانون الأول إلى 432 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ العام 2014.

وتظهر بيانات البنك المركزي الروسي أن الاحتياطيات بلغت في 22 ديسمبر/كانون الأول 2017 نحو 432 مليار دولار، مقابل 385.288 مليار دولار في 30 ديسمبر/كانون الأول 2016.

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ما يعني أن اجمالي الاحتياطيات الدولية زادت بنسبة 12% خلال 2017. وبلغت احتياطيات روسيا أعلى مستوياتها في أغسطس/اَب 2008، حيث وصلت 598 مليار دولار.

فيما، صعدت احتياطيات الذهب من 60.194 مليار دولار سجلتها بتاريخ 1 يناير/كانون الثاني 2017، إلى 76.118 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول، أي أن احتياطيات المعدن النفيس ارتفعت بمقدار 15.924 مليار دولار أو 26.4%.

RT

والذهب هو جزء من احتياطات روسيا الدولية المؤلفة من النقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي، إضافة للمعدن الأصفر.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي