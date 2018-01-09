تراجع كبير في الإيرادات المصرية خلال 9 أشهر

تراجعت القيمة الإجمالية لواردات مصر خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الماضي بمقدار 5.2 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام 2016، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية.

وأظهرت أحدث نشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي واردات البلاد بلغت خلال الفترة المذكورة من 52.4 مليار دولار، مقابل 47.1 مليار دولار سجلتها في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني و سبتمبر/أيلول 2016.

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ووفقا للبيانات فقد بلغت قيمة الواردات البترولية خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2017 نحو 3.8 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2016، بارتفاع بلغت قيمته مليار دولار.

وكشف البنك المركزي المصري في وقت سابق أن حجم التجارة الخارجية منذ الـ3 نوفمبر/تشرين الثاني (قرار تحرير سعر الصرف) وحتى منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغ نحو 70.8 مليار دولار.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي