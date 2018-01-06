مصر تزيد تجارتها إلى 71 مليار دولار

كشف مصدر بالبنك المركزي المصري، أن حجم التجارة الخارجية منذ 3 نوفمبر (قرار تحرير سعر الصرف) وحتى منتصف شهر ديسمبر الماضي بلغ نحو 70.8 مليار دولار.

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع الواردات خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي (من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي) لتسجل 14.8 مليار دولار مقابل نحو 14.7 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 0.7%.

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وأرجع البنك الزيادة إلى ارتفاع كل من المدفوعات عن الواردات السلعية النفطية بمقدار 40٫4 مليون دولار لتسجل نحو 2.8 مليار دولار، والمدفوعات عن الواردات السلعية غير النفطية بمقدار 63.3 مليون دولار لتسجل نحو 12 مليار دولار.

وبحسب البيانات، تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 5% ليسجل نحو 8.9 مليار دولار خلال 3 شهور في الفترة من أول يوليو حتى سبتمبر الماضي مقابل نحو 9.4 مليار دولار كمحصلة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 578 مليون دولار، وارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 103.7 مليون دولار.

أما الصادرات فقد صعدت بنسبة 11% لتصل إلى نحو 5.8 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار لزيادة كل من حصيلة الصادرات السلعية النفطية بنسبة 16.8% لتسجل نحو 1.8 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار،

وحصيلة الصادرات السلعية غير النفطية بمعدل 8.6% لتسجل نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 3.7 مليار دولار.

المصدر: وكالات

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