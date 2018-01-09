تسجيل صوتي يكشف تلاعب نتنياهو بصفقة غاز

يواجه ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو انتقادات شديدة بعد أن نشر تسجيل صوتي له في حالة سكر ويتحدث عن صفقة للغاز الطبيعي عقدها والده، مثيرا ردود فعل غاضبة.

وبثت القناة الثانية الإسرائيلية الخاصة في وقت متأخر مساء الاثنين الحديث الذي يعود إلى عام 2015، وفيه يقول يائير ابن نتنياهو لصديقه ابن أحد أقطاب الغاز في إسرائيل الملياردير كوبي ميمون: "أنت تجادلني على 400 شاقل (116 دولارا) أبي ساعد أباك للحصول على صفقة بقيمة عشرين مليار دولار ضمن خطة تقاسم عائدات الغاز الطبيعي في إسرائيل".

سجلت المحادثة لدى خروج يائير نتانياهو من نادي للتعري، ويبدو في حالة سكر وبرفقة حارس أمن عينته له الدولة. كما تحدث أيضا مع صديقه عن المتعرّيات والمومسات.

وعقب انتشار التسجل، أصدر يائير نتانياهو (26 عاما) بيانا اعتذر فيه وقال "كنت أمزح بشأن صفقة الغاز ولم أكن اكترث لها، وليس لي علم بتفاصيلها".. "تحدثت عن النساء وأشياء أخرى ما كان ينبغي أن تقال وهي محض هراء"، مؤكدا أن هذه الأقوال لا تمثله "ولا تمثل القيم التي نشأ عليها".

وكان نتانياهو قد وقع في نهاية 2015 على بند يتيح له تجاوز مفوض مكافحة الاحتكار ويسهل الطريق للموافقة على خطة الغاز.

وواجه نتانياهو معركة سياسية صعبة حول ترتيبات الغاز الطبيعي في إسرائيل، مع المعارضة التي لجأت إلى المحكمة العليا وساد الصفقة جدل كبير.

وقال زعيم حزب العمل والمعسكر الصهيوني، افي غاباي، إن التسجيل "وصمة عار جديدة على صفقة الغاز الفاسدة".

المصدر: "أف ب"

فريد غايرلي