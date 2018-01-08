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إعلان من كوريا الجنوبية يهوي بـ "البيتكوين"

مال وأعمال

إعلان من كوريا الجنوبية يهوي بـ
Reuters
إعلان من كوريا الجنوبية يهوي بالبيتكوين
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انخفضت عملة البيتكوين اليوم الاثنين إلى ما دون 15 ألف دولار بعدما قالت كوريا الجنوبية إنها تعتزم فحص ستة بنوك محلية تقدم للمؤسسات خدمة فتح حسابات بالعملات الرقمية.

وفي أحدث المعاملات سجلت "بتكوين"، أكبر عملة افتراضية من حيث القيمة السوقية، انخفاضا نسبته 7.57% لتصل إلى 14902.99 دولار في بورصة بتستامب ومقرها لوكسمبورغ، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

coindesk
تطور عملة بيتكوين خلال تعاملات 08 يناير/كانون الثاني

وتشير التقديرات إلى أنّ مليون كوري جنوبي يستثمرون في بـ "البيتكوين"، وصدرت عدة تحذيرات من مخاطر انهيار سوق "البيتكوين".

وحظرت سيئول مؤخرا على مؤسساتها المالية استخدام العملات الرقمية وتحديدا "البيتكوين"، في وقت كانت هذه العملة في أعلى مستوياتها.

وتضاعفت أسعار عملة البيتكوين في العالم عشرين مرة في 2017 وكادت تتخطى عتبة العشرين ألف دولار نهاية العام الماضي، وكانت بدأت عام 2017 بمستوى يقارب ألف دولار.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

 

 

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