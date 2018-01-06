الرياض: لن ندفع فلسا واحدا لبناء ملعب بمصر

نفى سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي ورئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، صحة ما يتم تداوله عن تكفل المملكة ببناء استاد رياضي في دولة مصر.

وذكر سعود القحطاني في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أن السعودية لن تدفع هللة واحدة وإنما مستثمرون عرب تحت مظلة الاتحاد العربي، هم من سيدفعون".

غير صحيح أن السعودية ستبني أستاد رياضي في دولة مصر الشقيقة وهذا كذب من خلايا عزمي.

الذي سيدفع مستثمرون عرب تحت مظلة الاتحاد العربي. والسعودية لن تدفع هللة واحدة. — سعود القحطاني (@saudq1978) January 5, 2018

جاء رد القحطاني على نشطاء في "تويتر" اعترضوا على تمويل بلادهم لملعب رياضي في مصر لما سيكبده ذلك من تكلفة للميزانية السعودية، لاسيما في ظل الظروف الراهنة، التي تسعى المملكة خلالها إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وفرض ضريبة القيمة المضافة وتنفيذ برنامج "حساب المواطن"، لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي وصفه وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أمس الجمعة، بأنه شر لا بد منه.

المصدر: وكالات

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