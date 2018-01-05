السعودية.. أمر ملكي بصرف بدل غلاء لمدة عام كامل

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا يقضي بصرف علاوات سنوية للسعوديين من موظفي الدولة، إضافة إلى صرف بدل غلاء للمدنيين والعسكريين لمدة سنة.

عاجل | #أمر_ملكي: صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين اعتبارا من 14/4/1439. #الإخبارية#أوامر_مليكة — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٥ يناير، ٢٠١٨

وكتبت الإخبارية السعودية على حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة".

عاجل | #أمر_ملكي: صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية في #الحد_الجنوبي. #الإخبارية#أوامر_مليكة — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٥ يناير، ٢٠١٨

عاجل | #أمر_ملكي: إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة. #الإخبارية#أوامر_مليكة — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٥ يناير، ٢٠١٨

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ونقلت القناة السعودية أن "الأوامر قضت أيضا بصرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية في الحد الجنوبي".

كذلك قضت الأوامر الملكية "بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة".

المصدر: الإخبارية

أحمد باديان