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السعودية.. أمر ملكي بصرف بدل غلاء لمدة عام كامل

مال وأعمال

السعودية.. أمر ملكي بصرف بدل غلاء لمدة عام كامل
Globallookpress
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أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا يقضي بصرف علاوات سنوية للسعوديين من موظفي الدولة، إضافة إلى صرف بدل غلاء للمدنيين والعسكريين لمدة سنة.

وكتبت الإخبارية السعودية على حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة".

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ونقلت القناة السعودية أن "الأوامر قضت أيضا بصرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية في الحد الجنوبي".

كذلك قضت الأوامر الملكية "بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة".

المصدر: الإخبارية

أحمد باديان

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