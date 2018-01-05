بعد شهرين من إغلاقه.. "الريتز" يفتح أبوابه قريبا

أتاح موقع شهير لحجز الفنادق، إمكانية الحجز للإقامة في فندق "الريتز كارلتون الرياض"، بعد إغلاقه لنحو 60 يوما، لإقامة الموقوفين من الأمراء والوزراء المتهمين في قضايا فساد.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أنها زارت الفندق البارحة، لكنها وجدت أبوابه الضخمة الكبيرة مغلقة، ولا توجد حركة في محيطه.

ويشير الإعلان في الموقع المذكور إلى إمكان الحجز في الريتز كارلتون في فترة ما بعد 25 فبراير، أي بعد نحو أقل من شهرين.

وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب ذكر في ديسمبر الماضي، أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة العليا لمكافحة قضايا الفساد يبلغ 320 شخصا.

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وقامت اللجنة بإحالة عدد منهم إلى النيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين 159 شخصا.

وأضاف النائب العام أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وقامت النيابة بدراسة ملفات من أحيلوا إليها، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم، وأفرجت عن البقية.

المصدر: عكاظ

نتاليا عبدالله





