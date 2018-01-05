تركيا تزيد صادراتها من المجوهرات للدول العربية

بلغت صادرات تركيا من المجوهرات، العام الماضي، نحو 3.3 مليارات دولار، بزيادة قدرها 60% في الأعوام الخمسة الأخيرة.

وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، فإن حجم صادرات المجوهرات كان ملياري دولار في 2012، وسجل ارتفاعا كبيرا في السنوات القليلة الماضية.

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وحلت الإمارات العربية المتحدة، على رأس قائمة مستوردي المجوهرات من تركيا في 2017 بمليار دولار، تلاها العراق بـ 652 مليون دولار، فيما حلت هونغ كونغ ثالثة بـ 162 مليون دولار.

وقال رئيس اتحاد مصدري المجوهرات، التركي، في تصريح لوكالة "الأناضول" المحلية، إن تركيا تمتلك أكبر قدرة إنتاجية في هذا القطاع، على صعيد أوروبا والشرق الأوسط.

ووفقا له، تأتي تركيا في المرتبة الثانية بعد الهند، بإنتاج المجوهرات على الصعيد العالمي، والتاسعة في تصديرها.

وأضاف:" ننتج بضاعة وفق المعايير العالمية، ولا نواجه أي مشكلة، ونرمي لجعل تركيا أكبر مركز توزيع للمجوهرات في أوروبا والشرق الأوسط."

وأكد أنهم زاروا دولا عربية مثل السعودية وقطر، ووجهوا دعوات للشركات المستوردة لزيارة تركيا والاطلاع على واقع قطاع المجوهرات.

وأشار إلى أن عدد وفود الشركات المستوردة، زاد بشكل مضطرد، في الأعوام الثلاثة الأخيرة، نتيجة الجهود التعريفية بقطاع المجوهرات، لاسيما من خلال المعارض، وأنشطة التسويق المختلفة.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا