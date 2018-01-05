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"نيكي" عند أعلى مستوى في 26 عاما

مال وأعمال

AFP Kazuhiro NOGI
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سجل مؤشر "نيكي" الياباني، اليوم الجمعة، أعلى مستوى له في 26 عاما في الوقت الذي تلقت فيه أسهم "توشيبا" دعما من أنباء عن مشتر لوحدتها وستينغهاوس إلكتريك.

وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت موسكو (05:15 بتوقيت غرينيتش) ارتفع مؤشر "نيكي" القياسي 0.9% أو بمقدار 208.20 نقطة إلى 23714.53 نقطة، ملامسا مستوى لم يبلغه أبدا منذ يناير/ كانون الثاني عام 1992.

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وصعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.9% إلى 1880.34 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 1991.

وارتفعت أسهم "توشيبا" بنحو 2.2%، بعد أن أعلنت شركة تابعة لبروكفيلد الكندية، الخميس، نيتها الاستحواذ على "وستينغهاوس إلكتريك"، شركة الخدمات النووية المفلسة المملوكة لـ "توشيبا"، مقابل 4.6 مليار دولار.

المصدر: رويترز

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