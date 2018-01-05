"نيكي" عند أعلى مستوى في 26 عاما

سجل مؤشر "نيكي" الياباني، اليوم الجمعة، أعلى مستوى له في 26 عاما في الوقت الذي تلقت فيه أسهم "توشيبا" دعما من أنباء عن مشتر لوحدتها وستينغهاوس إلكتريك.

وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت موسكو (05:15 بتوقيت غرينيتش) ارتفع مؤشر "نيكي" القياسي 0.9% أو بمقدار 208.20 نقطة إلى 23714.53 نقطة، ملامسا مستوى لم يبلغه أبدا منذ يناير/ كانون الثاني عام 1992.

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وصعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.9% إلى 1880.34 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 1991.

وارتفعت أسهم "توشيبا" بنحو 2.2%، بعد أن أعلنت شركة تابعة لبروكفيلد الكندية، الخميس، نيتها الاستحواذ على "وستينغهاوس إلكتريك"، شركة الخدمات النووية المفلسة المملوكة لـ "توشيبا"، مقابل 4.6 مليار دولار.

المصدر: رويترز

ناديجدا أنيوتينا