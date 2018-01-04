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الأسهم الأمريكية تقفز لمستويات قياسية

مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تقفز لمستويات قياسية
AFP Bryan R. Smith
متعامل في بورصة نيويورك بعد تجاوز مؤشر "داو جونز" مستوى غير مسبوق
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تخطى المؤشر "داو جونز" الصناعي للأسهم الأمريكية، اليوم الخميس، حاجز 25 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق.

وبحلول الساعة 17:22 بتوقيت موسكو (14:22 بتوقيت غرينيتش) ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.65% أو بمقدار 161.23 نقطة إلى مستوى 25083.91 نقطة.

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وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز500 " الأوسع نطاقا، بنسبة 0.47% أو بمقدار 12.71 نقطة ليسجل مستوى عند 2725.77 نقطة.

وقفز مؤشر "ناسداك" المجمع بنحو 0.21% أو 14.66 نقطة ليصل إلى 7080.20 نقطة.

المصدر: وكالات

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