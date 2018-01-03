بورصة موسكو تستهل تعاملات العام على ارتفاع

افتتحت بورصة موسكو، اليوم الأربعاء، أولى تداولاتها في العام الجديد، بالمنطقة الخضراء، كما ارتفعت العملة الوطنية الروبل أمام كل من الدولار واليورو.

وبحلول الساعة 11:31 بتوقيت موسكو (08:31 بتوقيت غرينيتش) ، ارتفع مؤشر "MICEX" للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.3 % ليصل إلى مستوى 2136.43 نقطة، كما زاد مؤشر "RTS" للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.45% إلى مستوى 1171.14 نقطة.

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وأسهمت أسعار النفط المرتفعة بدعم الروبل ، إذ تداول الدولار بسعر 57.52 روبل بحلول الساعة 11:14 بتوقيت موسكو (08:14 بتوقيت غرينيتش) ، وكذلك زاد الروبل من قيمته مقابل العملة الأوروبية التي بلغت 69.21 روبل لكل يورو.

المصدر: بورصة موسكو

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