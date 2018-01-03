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بورصة موسكو تستهل تعاملات العام على ارتفاع

مال وأعمال

بورصة موسكو تستهل تعاملات العام على ارتفاع
Sputnik Михаил Воскресенский
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افتتحت بورصة موسكو، اليوم الأربعاء، أولى تداولاتها في العام الجديد، بالمنطقة الخضراء، كما ارتفعت العملة الوطنية الروبل أمام كل من الدولار واليورو.

وبحلول الساعة 11:31 بتوقيت موسكو (08:31 بتوقيت غرينيتش) ، ارتفع مؤشر "MICEX" للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.3 % ليصل إلى مستوى 2136.43 نقطة، كما زاد مؤشر "RTS"  للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.45% إلى مستوى 1171.14 نقطة.

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وأسهمت أسعار النفط المرتفعة بدعم الروبل ، إذ تداول الدولار  بسعر 57.52 روبل بحلول الساعة 11:14 بتوقيت موسكو (08:14 بتوقيت غرينيتش) ، وكذلك زاد الروبل من قيمته مقابل العملة الأوروبية التي بلغت 69.21 روبل لكل يورو.

المصدر: بورصة موسكو

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