روسيا أكبر مورد للفحم إلى أوكرانيا

زادت أوكرانيا من استيراد الفحم الروسي في عام 2017 إلى أكثر من 1.55 مليار دولار، أي 56.57% من إجمالي وارداتها.

وبحسب بيانات الجمارك الأوكرانية،" استوردت أوكرانيا في عام 2017، نحو 19.8 ألف طن من الفحم من دول مختلفة من العالم بحوالي 2.745 مليون دولار، وبلغت قيمة الفحم المستورد من روسيا زهاء 1.55 مليون دولار (56.57%)، ومن الولايات المتحدة بقيمة 682 ألف دولار (24.85%)، ومن كندا بقيمة 182 ألف دولار (6.64%)، ومن دول أخرى بقيمة 328 ألف دولار (11.94%)".

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وكانت أوكرانيا قد استوردت خلال 2016، نحو 1.467 مليار دولار من الفحم، بينما صدرت فقط نحو 44. 76 مليون دولار.

وتمتلك أوكرانيا احتياطيات ضخمة من الفحم، لكن أكثر من نصف مناجم الفحم تقع في شرق أوكرانيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد، وتم تأسيس الجمهوريتين الواقعتين في منطقة دونباس بعد الانقلاب، الذي وقع في العاصمة كييف في فبراير/شباط 2014.

وعقب ذلك فرضت القوات الأوكرانية حصارا على منطقة دونباس لوقف التجارة بين المنطقة وسائر الأقاليم الأوكرانية الأخرى، ولاسيما لوقف تصدير الفحم من مناجم الفحم في دونباس إلى أوكرانيا، ونتيجة لذلك أصبحت أوكرانيا الخاسر الأكبر، إذ باتت تشتري الفحم المكلف والأعلى سعرا.

المصدر: وكالات روسية

ناديجدا أنيوتينا