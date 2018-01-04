الحكومة السعودية تدرس إعفاء قطاعين من ضريبة القيمة المضافة

كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الحكومة تدرس إعفاء قطاعي التعليم والصحة (الخاص) من ضريبة القيمة المضافة.

وأكد الجدعان في مقابلة مع التلفزيون السعودي، أمس الأربعاء، أن بلاده لا تدرس حاليا زيادة ضريبة القيمة المضافة عن 5%.

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ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية عن الوزير قوله، إنه في حال سجلت أسعار النفط انخفاضا خلال الفترة المقبلة سينتج عن ذلك تراجع لأسعار البنزين، وذلك لأن أسعار "بنزين 91" مرتبطة بنسبة 70% بالسعر المرجعي العالمي.

ووفقا للوزير، تدرس الحكومة أيضا إعفاء منازل المواطنين التي يتم شراؤها للسكن لأول مرة، من ضريبة القيمة المضافة.

وتوقع نمو الاقتصاد بأكثر من 2 % خلال العام 2018، ونمو القطاع غير النفطي 3.7 %.

أما فيما يخص برنامج "حساب المواطن" فأوضح الجدعان أن 9% من المستحقين حصلوا على الحد الأدنى من الدعم و 91% استحقوا أكثر من الحد الأدنى.

المصدر: وكالات

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