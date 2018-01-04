بوتين ومحمد بن سلمان بين أهم المؤثرين في الاقتصاد العالمي

ارتبط الاقتصاد العالمي خلال 2017، ارتباطا وثيقا بشخصيات سياسية بينها رؤساء دول، ورجال أعمال ومليارديرات.

Reuters Jim Bourg

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أول رئيس ملياردير في تاريخ الولايات المتحدة، رفع شعار "أمريكا أولا" معتبرا أن مصالحها الأولوية في سياسته، ضغط على الصين التي تليه بقوة اقتصادها عالميا، وتراجع عن اتفاقات تجارية مؤثرة في الاقتصاد العالمي، وفتح تحقيقا في مسألة استيراد الصلب، ومنع تعيين قضاة في منظمة التجارة العالمية، كما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية التجارة الباكستانية.

وعندما تتجه أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم إلى حل قضاياهما التجارية بطريقة عدوانية، ستدفع الثمن جميع دول العالم.

Reuters

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بالرغم من أن التدخل الروسي العسكري في الحرب على سوريا لم يؤثر مباشرة على الاقتصاد العالمي، إلا أن الصراعات الجيوسياسية أثرت بتقلبات السوق العالمية.

وبرز دور الرئيس بوتين بشكل واضح في التوصل إلى اتفاق خفض إنتاج النفط بين دول "أوبك" ومنتجين مستقلين، فلولاه لما تمكن المنتجون من الاتفاق في ظل الخلافات التي كانت تعانيها المنظمة داخلها، ولما ارتفع سعر برميل نفط "برنت" العالمي إلى 60 دولارا.

Reuters

الرئيس الصيني شي جين بينغ

يواصل زعيم ثاني أقوى اقتصاد في العالم سياسته في آسيا، من خلال تعزيز وجوده فيها، مخالفا بذلك أهواء الولايات المتحدة.



كما يعمل على إجراء إصلاحات اقتصادية في بلد مؤثر في جميع أسواق السلع الأساسية تقريبا، إذ لا يوجد سوق في العالم يخلو من المنتجات الصينية، بالإضافة إلى أنه شجع بلاده على الاستثمار في جميع أنحاء العالم إن جاز التعبير إضافة إلى اتباع سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية.



ولأن الزعيم الصيني يحاول موازنة الكفة ومهادنة واشنطن استطاع خلال اجتماعه مع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا الفوز بصفقات تجارية بقيمة 46 مليار دولار.



ولا يمكن أن نستثني هنا أهمية مشروع طريق الحرير الجديد الذي اقترحه الرئيس للاقتصاد العالمي لما سيوفره من تدفقات مالية جديدة من خلال زيادة التبادل التجاري بين جميع الدول التي تقع على خطه.

Reuters

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

استطاع الأمير السعودي الشاب امتلاك أداة ستسمح له بإعادة هيكلة اقتصاد المملكة من خلال الاكتتاب العام لأضخم شركة نفطية في المنطقة "أرامكو"، والذي من المتوقع أن يكون الأضخم في العالم.

كما سمح للنساء بقيادة السيارات وهو ما يتوقع أن يدعم الاقتصاد بنحو 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ونشط الأمير الاستثمارات العالمية، حيث وافق على تخصيص 20 مليار دولار من الصندوق السيادي للاستثمارات في مجمع البنية التحتية لمجموعة بلاكستون للمشاريع في الولايات المتحدة، فضلا عن 45 مليار دولار على مدى 5 سنوات في صندوق الرؤية.

مؤسس "بيتكوين" ساتوشي ناكاموتو

وهو الاسم المستعار لشخص أو مجموعة من الناس ابتكروا العملة الرقمية "بيتكوين"، والتي احتلت حاليا مركز اهتمام العالم المالي، لاسيما وأنها ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة فجذبت اهتمام المتداولين بل والدول أيضا التي ابتلعت السيف بحديه الأول خوفها على شرعنة "بيتكوين" ما يؤثر على العملة الوطنية، والثاني إضاعة فرصة الاستثمار بهذه العملة التي بدأت تحلق في فضاء الأوراق المالية مزيحة الدولار عن علياه إذ سجلت في أحدث يوم تداول لها نحو 15 ألف دولار.

مؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس

أصبح رجل الأعمال الثاني بعد مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس بثروة بلغت 100 مليار دولار، ليصبح أغنى رجل على هذا الكوكب، ويعتزم جعل شركته أكبر متاجر التجزئة على الإنترنت في العالم.

إيلون مسك

اشتهر مسك بتأسيس عدة شركات ضخمة حول العالم، كشركة "سبيس إكس" التي يشغل منصب المدير التنفيذي فيها، وشركة تصنيع السيارات الذكية "تسيلا موتورز" بقيمة سوقية 50 مليار دولار، كما يسعى لإحداث ثورة حقيقة في سوق السيارات الكهربائية من خلال تجسيد فكرة نظام النقل السريع "هايبرلوب" وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط في الأسواق العالمية، إضافة إلى خطط لإطلاق الأقمار الصناعية وحلمه بإنشاء مستعمرة على كوكب المريخ.

Reuters Jonathan Ernst

رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جانيت يلين

بالرغم من أنها ستغادر منصبها خلال العام الجاري بعد رفض الرئيس دونالد ترامب إعادة تعيينها لولاية ثانية، إلا أنها أبلت بلاء حسنا خلال سنواتها الأربع في منصبها، حيث اتبعت سياسة نقدية ناجعة، واتخذت خطوات لخفض التضخم في البلاد، ورفعت معدلات الفائدة الرئيسية من 1.25 إلى 1.50%

المصدر: فيستي+ RT

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