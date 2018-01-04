البشير يدشن قطار الجزيرة

دشن الرئيس السوداني، عمر البشير، قطار الجزيرة، الثلاثاء الماضي، بمحطة السكة الحديدية في الخرطوم، لتسهيل نقل السلع والبضائع وتشجيع السياحة مما يبشر بدعم الاقتصاد.

وقال مدير عام سكة حديد السودان، إبراهيم فضل، إن قطار الجزيرة يتكون من وحدتين كل وحدة تنقل (432) راكبا لعدد (4) رحلات يوميا بواقع رحلتين من الخرطوم ومثلها من مدني لنقل (1728) راكبا يوميا.

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وأكد وزير النقل والطرق السوداني، مكاوي عوض مكاوي، أن استراتيجية السكة الحديدية تكمن في ربط مناطق السودان عبر الخطوط التي تمتد إلى دول الجوار للاستفادة من ميناء بورتسودان لنقل البضائع لها.

وكشف مكاوي عن توقيع عقود السلطنة الزرقاء سنار- الخرطوم بوحدتين وخط الشرق بـ(4) وحدات بعدد (10) عربات للوحدة، مشيرا إلى أن السكة الحديدية تهدف إلى إنشاء خطوط بطول 8500 كيلو متر ونقل (20) مليون طن من البضائع ونقل (7.5) مليون راكب في العام، موضحا أن الهيئة قد أنجزت تحديث خط السكة حديدية بورتسودان - الجزيرة – الخرطوم، وخط بابنوسة - نيالا.

من جانبه، تعهد مدير عام بنك "أم درمان الوطني" بالمساهمة الفعالة في تمويل قطاع النقل، بهدف زيادة الصادرات وتشجيع السياحة.

وكشف عن حجم تمويل لهيئة السكة لاستيراد قطارات وعربات وخطوط سكك حديدية تجاوز 1.5 مليار دولار.

المصدر:سودان تايمز

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