تركيا تشتري محصول القطن السوداني بالكامل

أعلن وزير الاستثمار السوداني، مبارك الفاضل، اليوم الأربعاء، شراء الحكومة التركية لإجمالي إنتاج البلاد من القطن خلال 2017 .

وقال الوزير للصحفيين: "خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبلاد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استفسر الوفد الحكومي التركي من وزارة الاستثمار عن حجم إنتاج القطن، أخطرناهم بإنتاجنا الكلي في العام 2017، والذي بلغ 450 ألف طن، ووافق الجانب الحكومي التركي على شرائه بالكامل، نظراً لحاجة تركيا لنحو مليون و300 ألف طن من القطن سنويا".

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وعرض الفاضل، وهو نائب رئيس مجلس الوزراء السوداني على رجال أعمال من القطاع الخاص التركي والسوداني، استثمار مليون فدان (الفدان = 4200 متر مربع)، لزراعة القطن والحبوب الزيتية، خلال منتدى الأعمال السوداني التركي.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 500 مليون دولار لصالح أنقرة، فيما تبلغ الاستثمارات التركية في السودان ملياري دولار، وفقا لتصريحات رسمية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته للسودان وبصحبته 200 من رجال الأعمال الأتراك، الشهر الماضي، عن توقيع 22 اتفاقية بين البلدين تهدف لرفع حجم التجارة إلى 10 مليارات دولار.

المصدر: الأناضول

ناديجدا أنيوتينا