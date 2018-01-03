انتعاش السياحة التونسية خلال 2017

شهدت تونس خلال عام 2017 زيادة كبيرة بعدد السياح الوافدين إلى البلاد، مقارنة بالعام 2016.

وأظهرت بيانات وزارة السياحة التونسية، أن عدد الوافدين للبلاد العام الماضي وصل إلى 7.51 ملايين سائح بزيادة نسبتها 23.2% عما بلغه في 2016.

وجاء في بيان للوزارة، أن 515 ألف سائح روسي زاروا تونس خلال 2017، وهو ثاني أعلى عدد بين الوافدين الأجانب بعد الفرنسيين الذين بلغوا 570 ألف سائح بزيادة قدرها 46%.

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هذا ووصل عدد الوافدين الألمان إلى 182 ألف سائح وأكثر من 50 ألف سائح بلجيكي، فيما سجّلت السياحة الصينية نموا بقرابة 19 ألف سائح.

عربيا، حققت السياحة الجزائرية إلى تونس رقما قياسيا في عام 2017 بعد أن تجاوز العدد 2.5 مليون سائح بحسب الوزارة.

وتعبّر هذه الأرقام دليلا على عودة الثقة بالمنتجعات السياحية التونسية وأمنها بعد هجمات إرهابية كانت قد طالتها في 2015، قتل على إثرها 60 سائحا أوروبيا، في هجوميين منفصلين استهدفا متحف "باردو" بالعاصمة التونسية، ومدينة سوسة الساحلية، حيث حظرت على إثرهما بعض الدول الأوروبية، وروسيا، سفر مواطنيها إلى تونس.

يشار هنا إلى أن قطاع السياحة في تونس يوفر نحو 400 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، وتساهم إيرادات القطاع بـ 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق أرقام وزارة السياحة التونسية.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا