بوروشينكو وقع على ميزانية ذات عجز لعام 2018

وقع رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو ميزانية الدولة لعام 2018 مع عجز بنسبة 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أفاد بذلك اليوم المكتب الصحفي لرئيس دولة أوكرانيا.

وذكر أن بيترو بوروشينكو وقع على قانون وطني "حول ميزانية الدولة الأوكرانية لعام 2018"، الذي أعتمده البرلمان الأوكراني في 7 ديسمبر ".

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد قسم واردات ميزانية الدولة في أوكرانيا لعام 2018 بمبلغ 917.9 مليار هريفنيا ( 33 مليار دولار أمريكي) والنفقات على مستوى 991.7 مليار هريفنيا ( 35.4 مليار دولار أمريكي).

وفي الوقت نفسه، تم تحديد الحد الأقصى للعجز في ميزانية الدولة بـ80.6 مليار هريفنيا (2.8 مليار دولار) أو 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

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وثبت الحد الأقصى للدين العام بـ 1.999 تريليون هريفنيا (71.3 مليار دولار)، وهو ما يمثل 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وتنص الوثيقة على زيادة في مستوى الحد الأدنى للمعيشة في البلاد بنسبة 9 في المائة والحد الأدنى للأجور بنسبة 16.3 في المائة. وسيتم تخصيص 47.7 مليار هريفنيا (1.7 مليار دولار) لتمويل بناء الطرق.

وسيصبح القانون ساري المفعول في 1 يناير 2018.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين



