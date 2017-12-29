المركزي المصري يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

قرر البنك المركزي المصري أمس الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي، في خطوة توقعتها مجموعة من الخبراء الاقتصاديين.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية في بيانها أنها قررت الإبقاء على سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 18.75% و19.75% على الترتيب.

وكان المركزي المصري قد رفع خلال 2017، أسعار الفائدة الأساسية مرتين إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، وذلك بهدف كبح التضخم ودعم العملة الوطنية "الجنيه".

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ويتزامن قرار المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة، مع تراجع معدلات التضخم في مصر إلى 26.7% بشهر نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل 31.8% في أكتوبر/تشرين الأول.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي