مدير "أبل" يحصل على مكافأة مجزية عن إنجازات الشركة في 2017

ارتفع راتب ومكافأت المدير التنفيذي لعملاق الإلكترونيات الأمريكي "أبل" تيم كوك خلال العام الجاري مع عودة الشركة للنمو، ليصل الإجمالي إلى 12.8 مليون دولار.

وقال بيان صادر عن شركة "أبل" إن تيم كوك حصل على إجمالي راتب ومكافآت قدرها 12.8 مليون دولار عن 2017، شملت 3 ملايين دولار كراتب أساسي، و9.3 ملايين دولار كمكافأة نقدية بحوالي 9.3 ملايين دولار.

وكان كوك قد تقاضى العام الماضي 8.747 ملايين دولار، وهو مبلغ يشمل راتب ومكافأت، فيما تلقى في العام 2015 قرابة 10.281 ملايين دولار.

وأظهرت شركة "أبل" خلال العام الجاري أداء متميزا تجاوز المسعى، بحيث يشمل صافي المبيعات، والدخل، والمصارف التشغيلية، على إثرها حصل كل مدير تنفيذي على مكافأة مجزية.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي