دمشق ترحب بعودة الخطوط الجوية العراقية إلى المطارات السورية

رحب وزير النقل السوري علي حمود بعودة الخطوط الجوية العراقية إلى المطارات السورية، مشيرا إلى أهمية فتح الطرق البرية والمنافذ الحدودية وتسيير حركة الشاحنات بين البلدين.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس الأربعاء وزير النقل السوري علي حمود مع الجانب العراقي، بحضور الوكيل الإداري لوزير النقل العراقي، أحمد كريم عبد أيوب، حيث ناقش الجانبان واقع عمل الشركة السورية العراقية للنقل البري خلال العام الحالي.

وأشاد الاجتماع بالنتائج التي حققتها الشركة، حيث انتقلت من حالة الخسارة إلى الربح، عبر تشغيل أكبر عدد من الشاحنات، وإجراء الصيانات الدورية والمتابعة الفنية والإدارية لأداء الشركة.

وبلغت قيمة أعمال النقل، التي قامت بها الشركة خلال العام الحالي ما يقارب 800 مليون ليرة سورية (حوالي 1.76 مليون دولار) منها نحو 120 مليون ليرة (264 ألف دولار) كأرباح.

وأشار الوزير السوري إلى أهمية فتح الطرق البرية بين البلدين، وخاصة أن الموسم الحالي من الحمضيات وفير جدا وهو مطلوب في السوق العراقية. من جانبه، أكد الوكيل الإداري لوزير النقل العراقي أن عمق العلاقات بين البلدين يؤهل للارتقاء بمستوى عمل قطاع النقل وتطويره وخاصة في مجال النقل السككي والبري.

(الدولار = 454 ليرة سورية)

المصدر: "الوطن"

فريد غايرلي