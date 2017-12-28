روسيا تتخذ خطوة جديدة لمكافحة الفساد

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن التحول إلى السيارات والشاحنات، التي تعمل بالغاز بدلا من الوقود العادي في بعض المؤسسات الروسية دفع السائقين للاستقالة من عملهم.

وقال خلال اجتماع عقده مع مجلس الدولة اليوم الخميس إن شركة "غازبروم" تحولت إلى السيارات، التي تعمل بالغاز ما أدى إلى موجة استقالات كبيرة بين السائقين، مشيرا إلى وضعا مماثلا تكرر أيضا في وزارة الدفاع وأماكن أخرى.

وأوضح الرئيس أنه بعد الانتقال إلى هذا الطراز من السيارات أصبح من المستحيل سرقة الوقود من السيارات ما يفسر السبب وراء موجة الاستقالات هذه، مضيفا أن المسألة لا تستحق أي تعليق.

كما حث بوتين الهيئات والمؤسسات الروسية للانتقال للسيارات التي تعمل بالغاز في ضوء هذه الحادثة، مشيرا إلى وجود مزايا أخرى لهذه المسألة، وقال "مما لا شك فيه أنه توجد مزايا أخرى، كامتلاك روسيا لموارد كبيرة من الغاز، إلى جانب أن المشتقات النفطية تباع في الأسواق الخارجية بعائد أكبر من الغاز".

ودعا الرئيس الروسي إدارات الأقاليم الروسية لاتخاذ خطوات مشابهة ما سيمنح الاقتصاد الروسي ميزة تنافسية جديدة.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي